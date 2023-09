Di Marzio – Il mercato in entrata del Bologna potrebbe essere chiuso

Lo sostiene l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Dopo i no dell'Atalanta per Luis Muriel e dell'Az Alkmaar per Odgaard, il mercato rossoblù potrebbe chiudersi solo con l'ufficializzazione di Remo Freuler. Per lo svizzero non ci sono problemi, si è concluso lo scambio di documenti, ma per la punta probabilmente si rimanderà tutto a gennaio. Difficile anche la pista Myron Boadu, forse non troppo convinto della destinazione bolognese.