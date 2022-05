Di Marzio: Bologna-Mihajlovic, avanti insieme

Mihajlovic e il Bologna avanti insieme

Anche per l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio il Bologna proseguirà con Sinisa Mihajlovic.

Per il noto giornalista il summit di ieri sera a cena sarebbe terminato positivamente tra le parti, Mihajlovic continuerà al Bologna almeno fino al 2023: 'Sinisa Mihailovic e Joey Saputo si sono ritrovati per cenare insieme - scrive Di Marzio - L'allenatore serbo e il direttore sportivo rossoblù, in un clima disteso e sereno, hanno parlato della prossima stagione. L'incontro è stato positivo ed è stato propedeutico al proseguimento insieme. Il Bologna, quindi, ripartirà dall'allenatore serbo'.