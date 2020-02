Di Campli chiude la porta alla Juve: “Orsolini sta bene a Bologna”

Dopo le prime smentite nella giornata di ieri è arrivata quella definitiva dell’agente di Riccardo Orsolini.

Tra l’esterno rossoblù e la Juve non c’è nulla, così come non c’è nulla tra la Juve e il Bologna. Non solo, Orsolini non vuole muoversi da Bologna. Parola del suo agente Donato Di Campli dalle colonne del Resto del Carlino: “Mi piacerebbe che Riccardo venisse lasciato in pace, ogni volta che segna saltano fuori le voci sulla Juve – ha attaccato Di Campli – E’ un giocatore del Bologna e basta, il suo futuro verrà deciso dal club e da lui. C’è di più, perché Riccardo sta bene a Bologna e vuole rimanere, sente la fiducia del tecnico e della dirigenza, poi il club è ambizioso. Ha solo bisogno di continuare a crescere”. Nessun accordo dunque con la Juve da 26 milioni, nessun accordo per un ‘contro riscatto’ da 22 milioni nel 2020 e 30 nel 2021.