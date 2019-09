Denis Portanova torna al Bologna, Verdi va al Toro

Ritorna, seppur in prestito, Denis Portanova.

Il figlio di Daniele era passato al Torino in inverno nell’ambito dell’operazione che aveva portato Lyanco ed Edera al Bologna. A distanza di otto mesi Portanova jr. rientra ai rossoblù, in una operazione in prestito. Lo ha annunciato la Lega Calcio nella pagina dedicata ai contratti depositati.

Per quanto riguarda Simone Verdi, il suo passaggio dal Napoli al Toro ha rischiato di saltare ma alla fine si è concretizzato. Di fatto il contratto è stato depositato all’ultimo secondo utile. Verdi in granata è dunque ufficiale con la formula del prestito con obbligo di riscatto ad una cifra totale di 25 milioni.