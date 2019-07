Defrel verso la Fiorentina: contropartita per Veretout

Sistemata la difesa, il Bologna sta ancora pensando al centravanti. Insieme a Kouamé, i rossoblu seguono da settimane anche Gregoire Defrel. Rispetto a prima, però, l’affare che porterebbe l’attaccante della Roma in Emilia si complica. Il motivo ha un nome ed un cognome: Jordan Veretout.

Nonostante infatti il Milan continui il suo pressing per il centrocampista della Fiorentina, secondo “Il Corriere dello Sport”, la Roma è certa di poter inserire l’attaccante nella trattativa per il francese della Viola. La Fiorentina avrebbe chiesto solo cash, ma al momento l’offerta del Milan non è sufficiente. Ecco quindi che ci prova anche la Roma, che vorrebbe inserire proprio Defrel – oltre ad un conguaglio economico – come contropartita tecnica. Il Bologna dunque osserva, consapevole di non essere più in prima linea.