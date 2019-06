De Rossi non sarebbe un obiettivo del Bologna

Ieri alcuni organi di informazione avevano lanciato una possibile pista bolognese per Daniele De Rossi in uscita dalla Roma. Ma al momento non ci sarebbe nulla di particolarmente concreto con il club rossoblù.

La presenza di Walter Sabatini a Bologna non sarebbe propedeutica al passaggio del mediano in rossoblù, probabilmente c’è stata una telefonata informale tra il dirigente e il calciatore, ma non una trattativa reale e concreta per portarlo sotto le Due Torri. Tra le due/tre offerte arrivate a De Rossi dalla Serie A ci sarebbero quelle di Sampdoria e Fiorentina, con la viola che oggi pare realmente interessata al centrocampista e forse in vantaggio sulle concorrenti.

m.m.