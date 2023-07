Suggestione Federico Bernardeschi per il Bologna. Il giocatore si sarebbe proposto al Bologna che valuterebbe l'affare, ma con parametri economici difficilmente raggiungibili considerando i 4 milioni di euro di ingaggio che percepisce a Toronto. Ad ogni modo la pista c'è e l'entourage avrebbe avuto colloqui con la dirigenza rossoblù. Anche se la pista resta complicata la suggestione fa scalpore. Della trattativa ha parlato anche l'ex rossoblù Marco De Marchi a Tmw:

"Nel calcio e nel calciomercato mai dire mai, ma Bernardeschi oggi viaggia su cifre che il Bologna non ha come parametri. Motta? In pochi mesi ha fatto vedere il suo pensiero calcistico. Thiago è un allenatore con idee chiare, che ha grandissima personalità".