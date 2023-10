De Laurentiis svela: “In estate chiamai Motta, ma mi disse di no”

Rudi Garcia per ora resta sulla panchina del Napoli. Il patron De Laurentiis non vuole prendere decisioni affrettate, col rischio di sbagliarle, e così ha confermato per ora l'allenatore francese, reduce da un avvio di stagione difficile. Ma Garcia non era la prima scelta estiva di De Laurentiis, che prima di lui ha contattato diversi allenatori. Tra questi Thiago Motta e Luis Enrique, come svelato oggi dal presidente del Napoli stesso alla Luiss di Roma: