Dall’Argentina: Bologna su Perotti

Dall'Argentina arriva l'indiscrezione di un interessamento del club rossoblù sull'esterno offensivo di piede destro in forza al Colon. Su di lui anche il Toro, ma nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti con il Bologna per l'attaccante ventiduenne reduce da due reti in venti partite in campionato. Per prelevarlo il Bologna potrebbe pagare la clausola di rescissione da 4 milioni di euro. Perotti può giocare su entrambe le fasce di gioco ma in stagione ha giocato principalmente a destra e da punta.