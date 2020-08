Dal Portogallo, solo un sondaggio dello Sporting per Lyanco

Lo Sporting Lisbona è interessato a Lyanco, ma non sarebbero già state recapitate delle offerte al Toro.

Gli intermediari dei due club sono al lavoro, i portoghesi hanno effettuato un sondaggio concreto e hanno iniziato una vera e propria trattativa, ma attualmente non ci sarebbe una offerta già sul piatto da 10 milioni di euro. Il giocatore brasiliano piace al tecnico Amorim, lo Sporting vuole rinforzarsi con due centrali, ma l’attuale richiesta dei granata (appunto 10-15 milioni di euro) sarebbe ritenuta eccessiva dallo Sporting. Questo non significa che i portoghesi si ritireranno, ma cercheranno di prelevare Lyanco a cifre maggiormente favorevoli e continueranno a trattare. Il Bologna potrebbe essere ancora in corsa, ma qualcosa dal Portogallo si sta muovendo.