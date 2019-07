Dal Cile Pulgar mette in ansia Bologna: “E’ ora di fare un passo avanti nella carriera”

Risuonano in maniera sinistra le parole pronunciate ieri da Erick Pulgar in Cile e riportate dal quotidiano La Tercera. Il mediano del Bologna ha di fatto aperto al mercato, per lui sembra giunto il momento di fare scelte diverse e lottare per traguardi più ambiti.

“Bologna è bellissima e sono felice – ha affermato Pulgar come riportato in Italia dal Cor Bo e dal Cor Sport – Vivo da quattro anni lì e sono affezionato all’ambiente, ma credo sia giunto il momento di fare un passo avanti nella mia carriera”.

Per quanto riguarda il mercato, l’agente di Pulgar sta lavorando per capire se effettivamente ci siano dei club disposti a soddisfare la clausola, la quale però resterebbe in vigore fino a circa il 15 di agosto. Se non si muoverà niente entro quella data, avendo poi il Bologna poco tempo per trovare un sostituto, Pulgar rimarrà. Ad oggi non ci sarebbero però offerte concrete per lui e al Bfc non sono giunte proposte che soddisfino la clausola, ma queste dichiarazioni di Pulgar potrebbero di fatto aprire maggiormente il mercato.