Da Roma: Shomurodov ha già detto sì al Bologna

Manca solo l'accordo tra Roma e Bologna per chiudere positivamente la trattativa che porterà Eldor Shomurodov a vestire la maglia rossoblù.

Non un dettaglio da poco, certamente, ma sapere che l'attaccante uzbeko ha già detto sì alla prossima tappa della sua carriera è un segnale incoraggiante: le due società non smettono dunque di trattare, con la Roma che pretende 13-14 milioni di euro di obbligo di riscatto e il Bologna che chiede uno sconto o una formula differente. In attesa che venga trovato l'accordo, Shomurodov ha già detto sì ai rossoblù.