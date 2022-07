Da Napoli – Bologna su Ounas

Secondo Il Mattino di Napoli anche Adam Ounas starebbe per lasciare i colori azzurri, e su di lui ci sarebbe il Bologna.

Dopo Koulibaly, Insigne, Ghoulam e Ospina, anche l'algerino pare verso la chiusura della sua esperienza a Napoli, con pochissimo spazio trovato negli ultimi anni. Il classe 1996 ha idea di cambiare aria e il Napoli non lo vuole trattenere. Su di lui ci sarebbero tre squadre di A, ovvero Bologna, Lecce e Salernitana, e due club di Ligue 1. Difficile, però, che il Bologna possa essere su un profilo di questo tipo avendo sovrabbondanza di esterni offensivi in un modulo che non li prevede.