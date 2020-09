Covid e calcio: la Fifa stima danni per 12 miliardi

Il Covid pesa sulle casse dei club calcistici? Sì, eccome, e continuerà a farlo.

Dalla Fifa, come riportato da Gazzetta, emergono dati inquietanti sulle perdite nel mondo del calcio dovute alla pandemia. Cifre da capogiro, che spiegano anche una sessione di calciomercato al ribasso da parte anche dei top club. Sono 12 miliardi di euro i danni stimati dalla federazione internazionale in riferimento a club e nazionali: “Purtroppo sono numeri enormi – ha affermato Olli Rehn, capo del comitato che gestisce il fondo di soccorso Fifa da 1.3 miliardi di euro – Ma l’impatto del coronavirus non si fermerà a questa stagione ma avrà effetti anche sulla prossima. Infatti il nostro fondo Covid-19 non sarà vincolato nel tempo”.