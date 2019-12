Corriere Bo – Kean o Kalinic per l’attacco di Sinisa

Il Bologna cerca una punta,non sembra infatti essere soddisfatto Sinisa Mihajlovic che fin qui ha visto faticare e non poco la sua squadra dal punto di vista realizzativo. Secondo il Corriere di Bologna la società sembra aver individuato in Kean e Kalinic i profili ideali per l’attacco rossoblu. Il primo è in rotta totale con l’Everton, che dopo un grande investimento però se ne priverebbe soltanto in prestito. Stesso discorso vale anche per il croato, in forza alla Roma ma in prestito dall’Atletico Madrid, che difficilmente arriverebbe in via definitiva. Entrambi i giocatori hanno inoltre un ingaggio abbastanza importante e la richiesta del Bologna sarebbe quella di far pagarne una parte alla società di appartenenza in modo tale da ammortizzare le spese per una campagna acquisti che, come annunciato da Sabatini, si preannuncia essere non troppo dispendiosa.