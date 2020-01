Mercato-Per Ibanez ingaggio proibitivo

È il Corriere di Bologna a svelarci i reali motivi del mancato trasferimento di Ibanez in rossoblu. Secondo quanto riportato infatti il mancato raggiungimento di un accordo sarebbe da ricercare nell’offerta inerente all’ingaggio proposta dai giallorossi.Se il Bologna infatti era arrivato ad offrire 500 mila euro più bonus, la Roma invece si era spinta oltre il milione di euro.

Motivo per cui il brasiliano adesso sembra essere ad un passo dalla chiusura dell’affare. Un comportamento che non è piaciuto ai dirigenti rossoblu, da subito tornati sul mercato per assicurare un rinforzo di livello a Sinisa Mihajlovic.