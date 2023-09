Cor Sport – Zirkzee, leader del Bologna anche senza i gol

Il talento olandese classe 2001 si era già messo in mostra in alcune occasioni fugaci con la maglia del Bayern Monaco - squadra nella quale è cresciuto a livello di settori giovanili - e soprattutto durante la stagione 2021-2022 con la maglia dell'Anderlecht, ma in queste prime cinque partite di campionato, oltre a mettere in mostra le sue abilità balistiche, ha anche mostrato un grande spirito di sacrificio che ha entusiasmato parecchio Thiago Motta. Dagli elogi del tecnico rossoblù riportati dal Corriere dello Sport dopo il match contro il Napoli, infatti, Zirkzee "ha fatto un lavoro eccezionale, non ha mai lasciato da soli i compagni con i suoi rientri e sempre da solo si è costruito un'occasione da gol fantastica", confermando il fatto che debba essere assistito al meglio dai suoi compagni d'attacco. Per Motta diventa quindi fondamentale premiare il miglior attaccante rossoblù, e non c'è da stupirsi per il fatto che il Bayern Monaco avesse preteso il diritto di recompra per tutelarsi sulla possibilità di avere di nuovo accesso alle qualità di Zirkzee per il futuro.