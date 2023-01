Cor Sport – Via libera per lo scambio Kyria-Vignato

Come riporta il Corriere dello Sport, i due club emiliani avrebbero trovato un accordo verbale nella giornata di venerdì. La formula dell'operazione sarà la stessa per entrambi i calciatori: prestito con diritto di riscatto. Se ne parlerà in modo più approfondito già nel tardo pomeriggio di oggi. Thiago Motta ha dato la sua benedizione, perché sa che il terzino greco potrebbe essere utile per la crescita della squadra. Anche Saputo potrà ritenersi soddisfatto, visto che lo scambio non prevedrà nessun esborso da parte delle due società. A questo punto la pista Terzic sembrerebbe chiusa, almeno per questa sessione. Sartori potrebbe tentare di nuovo di portare a Casteldebole il serbo in estate, se il calciatore non dovesse rinnovare il suo contratto (scadenza nel 2024) con la Fiorentina.