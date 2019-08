Cor Sport – Tre acquisti per completare la squadra

Il Corriere dello Sport – Stadio nell’edizione odierna apre con le possibili prossime mosse sul mercato del Bologna, alla ricerca in primis del sostituto di Pulgar e in secondo luogo di altri innesti di qualità.

Sarebbero tre i possibili nuovi arrivi per i rossoblù: un mediano, una mezzala e un attaccante. Per il centrocampo gli obbiettivi sono Nicolas Dominguez e Jorrit Hendrix, mentre per il reparto offensivo uno tra Kouamé e Defrel.