Cor Sport – Solo prestiti: Sartori ha in mano Terzic ma per ora non si fa

E' la decisione del Bologna sul mercato di gennaio, ovvero budget zero. ' Saputo detta linea, niente 3 milioni per Terzic' si legge in prima pagina.

Il direttore tecnico Giovanni Sartori ha praticamente in mano il terzino classe 1999 della Fiorentina, ma Joe Barone pretende un obbligo di riscatto e al momento il Bologna non vuole impegnarsi. Lo stesso discorso si può fare per Oleg Reabciuk dell'Olympiakos, costo 3.5 milioni. Niente da fare. 'A meno di ripensamenti da parte di Saputo e di conseguenza di Fenucci, su chi potrà contare Thiago Motta? Sull’esterno che sarà dato in prestito (se non gratuito, quasi) con diritto di riscatto'. Questa, secondo il Cor Sport, appare l'unica soluzione possibile per avere un rinforzo a gennaio.