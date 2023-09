Cor Sport – Skorupski infortunato, ma non sembra grave

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il classe '91 avrebbe già iniziato le terapie per il recupero e già tra una settimana dovrebbe riuscire a ritornare ad allenarsi con il gruppo di Motta. Inoltre, non sembrerebbe compromessa la sua titolarità in occasione del match di lunedì 18 a Verona. Lo stop della Serie A permetterà quindi a Skorupski di non forzare il rientro e di ultimare con calma il suo recupero. Motta però tiene pronto Ravaglia (esordiente in Serie A nel dicembre 2020 in sostituzione al polacco infortunato anche in quell'occasione) come misura precauzionale qualora il recupero dovesse essere più lungo del previsto. Per Motta diventa prioritario recuperare anche Saelemaekers, non convocato contro il Cagliari a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra.