Cor Sport – Sartori e Di Vaio in giro per l’Europa

Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza non ha mai smesso di viaggiare in Europa per osservare calciatori in vista del mercato di gennaio e la sosta per le nazionali ha prodotto un alto numero di partite da visionare. Sartori, Di Vaio e gli osservatori hanno continuato a seguire dal vivo i giocatori attenzionati e segnalati dallo scouting tra Francia, Belgio, Olanda e Germania, più le recenti partite di Nations League. Lo stesso Sartori si è mosso per verificare di persona alcuni giocatori, nonostante il suo lavoro in queste settimane si sia concentrato maggiormente sull'affiancamento a Casteldebole, a maggior ragione dopo il cambio di tecnico. Quando la situazione si sarà normalizzata il responsabile dell'area tecnica riprenderà a viaggiare, come suo solito, nei weekend.