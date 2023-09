Cor Sport – Sarà Van Hooijdonk il vice Zirkzee

Andranno dunque rivisti alcuni piani interni, emersi anche con le convocazioni di oggi in cui sono stati esclusi sia Sydney Van Hooijdonk che Musa Barrow, ma in assenza di un ultimo arrivo dal mercato, secondo il Cor Sport, sarà l'olandese a fare il vice Zirkzee. Motta aveva chiesto una punta, ma non tanto per prendere, tuttavia ieri non si è creato l'incastro giusto per prelevare un giocatore che alzasse il livello. Così, in accordo con l'allenatore, si è deciso di non agire e di non prendere tanto per prendere. E allora toccherà a Sydney, in doppia cifra in Olanda l'anno scorso, fare il vice Zirkzee. E Musa Barrow? L'offerta ufficiale dell'Al Taawoun non è ancora arrivata, ma se dovessero arrivare 7 milioni di euro Musa andrà in Arabia. In caso contrario resterà. Ceduto invece a titolo definitivo Emanuel Vignato al Pisa. In uscita c'è anche Joaquin Sosa che dovrebbe andare alla Dinamo Zagabria mentre Lykogiannis resterà.