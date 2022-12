Mercato – Ravaglia, esperienza finita a Reggio. Si cerca nuova squadra in B

Federico Ravaglia , portiere classe '99, è attualmente in prestito alla Reggina dal Bologna . Il termine del prestito è previsto per giugno, ma il giovane vorrebbe cambiare aria, viste le sole 4 presenze tra i pali dei calabresi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il direttore tecnico degli amaranto, Massimo Taibi, ha parlato della situazione del portiere. Ravaglia probabilmente non rimarrà a Reggio Calabria e verrà girato in prestito ad un'altra squadra di Serie B per i prossimi sei mesi. Il suo contratto con il Bologna scade nel 2026 e il club rossoblù crede nel potenziale del ragazzo. La passata stagione al Frosinone è stata positiva, con 27 presenze in B. L'obiettivo è quello di replicare un'esperienza simile, perché il giovane numero uno ha bisogno di giocare.