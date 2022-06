Cor Sport – Ramsay verso il Liverpool, un anno fa il Bologna si è tirato indietro

A gennaio Calvin Ramsay sembrava ormai promesso sposo al Bologna. 19 anni dell'Aberdeen, Ramsay ha trattato a lungo con il Bologna con tanto di colloqui con Aaron Hickey, connazionale, per farsi spiegare la realtà emiliana. Sembrava fatta sulla base 1 milione di prestito oneroso più 4 milioni di euro per il riscatto. Ramsay era pronto a sbarcare a Casteldebole, poi però il club rossoblù, facendo arrabbiare il giocatore e il suo procuratore che non si spiegarono la virata, scelse di ingaggiare Kasius. L'olandese costava meno e permetteva di rispettare i parametri dettati dal presidente Joey Saputo e dall’amministratore delegato Claudio Fenucci. A distanza di qualche mese Ramsay sta per firmare con il Liverpool.