Cor Sport – Orsolini punta alla titolarità

Per Motta è diventato prioritario ritrovare la sua miglior condizione fisica, dopo che ad agosto aveva manifestato le sue perplessità per il fatto che il giocatore avesse saltato la preparazione atletica insieme ai suoi compagni a causa di una pubalgia che l'aveva segnato per tutta l'estate. Non c'è dunque da sorprendersi per il Corriere dello Sport del fatto che il tecnico rossoblù abbia deciso di attuare una tattica conservativa per il ritorno della condizione dell'esterno italiano classe '97, soprattutto alla luce dell'importanza rappresentata da Ndoye in fase di non possesso (qualità dimostrate al suo meglio nel match di domenica contro il Napoli). Per il tecnico rossoblù Orsolini rimarrebbe però una pedina importante, perché il suo contributo dal punto di vista realizzativo potrebbe risultare di fondamentale importanza per l'attacco, e non escluderebbe la futura coesistenza con Karlsson nel reparto avanzato qualora Riccardo dovesse ritrovare la miglior condizione atletica, oltre che l'impiego di Saelemaekers come trequartista a supporto di Zirkzee.