Cor Sport – Ora serve chiudere per Strand e Schuurs

Se prima della cessione del belga il Bologna era chiamato a prendere due riserve (vice Medel e vice Arnautovic) ora si aggiunge la necessità di prelevare un titolare nella difesa a tre. Il Corriere dello Sport sottolinea come non ci sia più tanto tempo da aspettare e, scrive Claudio Beneforti, 'si confida che Giovanni Sartori cominci a far pesare la sua storia e di conseguenza a imporre anche la sua linea, perché il campionato prende il via tra una ventina di giorni'. Il Bologna, di fatto, ora dovrà cercare di chiudere in fretta per i suoi obiettivi. Sartori ha un accordo sia con Per Schuurs che con Jorgen Strand Larsen, ma non con i rispettivi club. Ora, però, dopo l'incasso per Theate ci sono denari per accelerare i tempi. 'Ora che i milioni incassati dal Bologna sono diventati più di 50, correre il rischio che ti possano portare via da sotto il naso due prime scelte come Jorgen Strand Larsen e Perr Schuurs non sarebbe né bello né giusto' scrive ancora Stadio che inserisce anche il nome di Jhon Lucumi tra gli obiettivi. Sul colombiano c'è l'Ajax e il Genk chiede 9 milioni totali tra prestito oneroso e riscatto.