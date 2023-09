Cor Sport – Motta verso il 4-2-3-1

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico rossoblù non solo avrebbe tenuto in considerazione il 4-3-3 della passata stagione, ma anche e soprattutto l'idea del 4-2-3-1, sfruttando una trequarti formata da Saelemaekers al centro, Ndoye ed Orsolini a giocarsi il posto sulla destra, Karlsson sulla sinistra, Zirkzee come unica punta ed infine una linea mediana formata da Freuler e Ferguson. Motta non esclude però l'interscambiabilità dei suoi interpreti nella trequarti, oltre che la concorrenza in linea mediana rappresentata da Aebischer, Fabbian,El Azzouzi e Moro, rimanendo dunque in linea con la competitività fortemente richiesta dall'allenatore rossoblù. Anche Urbanski, polacco classe 2004 entrato dalla panchina contro il Cagliari, è da tenere d'occhio come soluzione grazie alla sua versatilità dietro la punta.