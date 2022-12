Cor Sport – Moro per il riscatto, ma si potrebbe rinegoziare

'Cinque mesi per conquistarsi il Bologna , Nikola Moro è fortemente deciso a provarci e ha anche tutte le potenzialità tecniche per farcela, certo è che per il momento non si può dire che sia a metà dell’opera' scrive Claudio Beneforti su Stadio.

Il centrocampista croato è in prestito con diritto di riscatto dalla Dinamo Mosca, ma la cifra per acquistarlo definitivamente è alta e si parla di 8 milioni di euro. Oggi il Bologna non la eserciterebbe, ma ci sono ancora diversi mesi di campionato a disposizione di Moro per convincere Sartori e la dirigenza. Oppure, come sottolinea il quotidiano, ci potrebbe essere una seconda soluzione: ovvero ridiscutere i termini e le condizioni per la permanenza, magari rinegoziando il precedente accordo o trovando uno sconto dal punto di vista economico.