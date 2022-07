Cor Sport – Mihajlovic garanzia per Arnautovic, e poi c’è Ilicic…

La permanenza dell'austriaco non si può considerare del tutto sicura, il Bologna lo ha blindato ma non può evitare alla Juve di muoversi, dall'altra parte il giocatore austriaco è salito regolarmente in ritiro a Pinzolo per dare vita alla nuova stagione. Non avendo comunicato al club l'intenzione di andarsene, Arnautovic ha nel Bologna un'altra grande garanzia: Sinisa Mihajlovic. La dirigenza rossoblù non prende in considerazione l'idea di perdere il suo attaccante e nelle prossime ore sia Sartori che Fenucci parleranno con lui, ribadendo chiaramente un concetto: è il valore aggiunto del Bologna. Non solo, il club potrebbe anche prospettare ad Arnautovic l'intenzione di portare a Bologna un grande campione come Ilicic e poi c'è sempre Sinisa Mihajlovic, che non è solo l'allenatore di Marko ma anche un amico. 'E anche in questo senso Sinisa rappresenta addirittura una garanzia - scrive Claudio Beneforti - perché nessuno pensa che Arna potrebbe andarsene finendo per voltare le spalle a tutti quelli che gli hanno permesso di rilanciarsi, a cominciare proprio da Miha'.