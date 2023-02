Cor Sport – L’ex rossoblù Oikonomou alla corte di Stankovic

Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore greco era svincolato dopo l'esperienza biennale al Copenaghen in Danimarca. Con la Samp ha firmato un contratto fino a giugno, con rinnovo in caso di permanenza in Serie A e dopo un certo numero di presenze. Oltre alla maglia rossoblù, indossata dal 2014 al 2017, in Italia ha già vestito le maglie di Cagliari, Spal e Bari.