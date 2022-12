Cor Sport – Il mercato è servito. Pranzo per definire le mosse

I più accreditati sono Aleksa Terzic , sul quale Bologna e Fiorentina dovranno discutere a breve, e Pietro Beruatto , 23enne del Pisa , seguito da Sartori in persona giovedì scorso. Guardando sempre in casa Viola, c'è un interessamento per Szymon Zurkowski ; mentre non arrivano conferme sui profili di Dario Osorio , classe 2004 dell' Universidad de Chile , e di Luan Patrick , centrale dell' America-MG .

In uscita, Sansone ha chiesto di essere ceduto per giocare di più; stesso destino per Kasius e Vignato. Quest'ultimo potrebbe rientrare in uno scambio con l'Hellas Verona per Lazovic o Doig. Capitolo rinnovi con protagonisti i due sudamericani, Dominguez e Medel. Per il primo è pronta la proposta di ingaggio di 1,5 milioni a stagione, mentre del secondo se ne parlerà più avanti (rinnovo di un ulteriore anno).