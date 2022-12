Cor Sport – I nomi sulla lista di Sartori e Di Vaio

I dirigenti rossoblù continuano a percorrere le strade che portano a Terzic della Fiorentina e Beruatto del Pisa. I due sono seguiti da vicino dagli osservatori del Bologna. Un altro profilo che Sartori conosce bene è quello di Matteo Ruggeri, 20enne in forza all'Atalanta, che è stato visionato a Nizza nell'amichevole tra i francesi e i bergamaschi. Inoltre, sullo sfondo, rimangono i nomi di Toni Lato, terzino in scadenza di contratto con il Valencia, e di Riccardo Calafiori del Basilea. Per l'attacco, il preferito rimane Josip Brekalo, il cui contratto con il Wolfsburg scade a giugno.