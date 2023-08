Cor Sport – Ecco perché il Bologna ha preso anche Calafiori

Il primo è arrivato in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, mentre il secondo sbarca in rossoblù a titolo definitivo per 3.5 milioni di euro. Ma perché il Bologna ha deciso di prelevare anche l'ex Roma? Semplice. La cifra del diritto di Kristiansen è abbastanza alta e molto probabilmente tra un anno tornerà al Leicester, con la speranza che le foxes abbiano trovato la promozione in Premier League, così il Bologna ha lavorato per il futuro mettendosi in casa un altro terzino a titolo definitivo. Ora ci saranno le uscite in quel ruolo. Charalampos Lykogiannis ha una richiesta dal Genoa di Alberto Gilardino e probabilmente andrà, mentre sarà da valutare il futuro di Tommaso Corazza, che ben si è espresso nelle prime gare ufficiali. O aggregarlo nuovamente alla Primavera oppure cederlo in prestito in una serie inferiore per fargli fare esperienza.