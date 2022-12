Cor Sport – Ecco la strategia di mercato del Bologna

Per l'attaccante servono le cessioni di Nicola Sansone ed Emanuel Vignato, due esuberi del reparto, in modo tale da fare spazio a un nuovo innesto. Il budget non è elevato, scrive Stadio, perché il presidente Joey Saputo ha fatto sapere ai suoi uomini di essere intenzionato a rinforzare il Bologna ma senza investimenti pesanti. Ecco perché in questa fase si pensa anche a scambi di mercato, ma su questa opzione peserà anche il giudizio del tecnico rossoblù Thiago Motta. Se saranno accessibili giocatori interessanti anche per l'allenatore si procederà, altrimenti si rimarrà così nel reparto offensivo non essendo il Bologna particolarmente a rischio in ottica salvezza.