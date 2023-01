Cor Sport – Dopo Udine la decisione sui rinforzi: dipende dal budget

In relazione a quanto potranno spendere, i due dirigenti vaglieranno la pista migliore possibile: 'Potranno contare su 5 milioni? Lavoreranno con questi numeri. Potranno contare solo su 3? Si adegueranno a 3. E se dovranno fare con zero euro, ecco che andranno alla ricerca dei meno peggio e soprattutto di quei calciatori che gli verranno dati con formule favorevoli' scrive Claudio Beneforti.

Per ora, la Fiorentina ha alzato il tiro su Aleksa Terzic perché attorno al classe 1999 si è creato interesse e oltre al Bologna ci sono Toro, Empoli e Lecce. Il problema della viola è che il giocatore ha deciso di non rinnovare il contratto e questo potrebbe dare una sponda in più alla dirigenza felsinea. In più Sartori proverà a racimolare un piccolo tesoretto con le uscite di Vignato e Kasius.