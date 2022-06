Cor Sport – Doig o Leidner a sinistra, conferme su Zurkowski

I nomi per la fascia sinistra e il centrocampo

Il Bologna, abbandonata la pista Pezzella, è ad un passo da Lykogiannis ma in fascia, se partiranno Hickey e Dijks, servirà un altro innesto.

Conferme a centrocampo invece sul nome di Szymon Zurkowski, 24 anni e rientrato alla Fiorentina dal prestito all'Empoli. Il club di Corsi non ha esercitato il riscatto ma lo rivorrebbe per la prossima stagione e tutto è nelle mani della Fiorentina. Un’alternativa al polacco è Yangel Herrera, 24 anni, venezuelano, di proprietà del Manchester City, che è disposto a cederlo di nuovo in prestito dopo l’anno che il centrocampista ha vissuto nell’Espanyol.