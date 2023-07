Cor Sport critico su Berna – E’ un fantasma, perché il Bologna non ha destinato…

In un articolo a firma di Claudio Beneforti il quotidiano sottolinea uno spunto di riflessione: perché il Bologna fa sapere di essere disposto a versare 1.5 milioni di euro al giocatore ex Juve invece di utilizzarli per il rinnovo di Dominguez e Orsolini? Per Stadio l'operazione Bernardeschi è improbabile, forse anche per lo stesso agente, e il giocatore viene definito ora come ora un fantasma per il Bologna, perché i contorni dell'eventuale trattativa sarebbero difficilissimi considerando i 5.5 milioni che percepisce a Toronto, con il club canadese che dovrebbe liberarlo gratis per un anno. Invece, sia Dominguez che Orsolini sono giocatori fondamentali per Thiago e secondo il Cor Sport anche l'argentino non avrebbe chiesto cifre folli rispetto al suo attuale stipendio da 800 mila euro