Cor Sport – Bologna a caccia di un mediano: ma il nome resta top secret

Lo sostiene il Corriere dello Sport Stadio. 'La speranza degli uomini dell’area tecnica del Bologna è di anticipare di alcuni mesi l’acquisto di un giovane centrocampista' scrive Claudio Beneforti, un nome che rimane top secret ma che sarebbe maggiormente raggiungibile a gennaio piuttosto che in estate. Il motivo è presto detto: sul giocatore ci sarebbero diversi club e in estate si rischia un'asta impossibile per il Bologna che dunque vuole provare ad anticipare la concorrenza. Il Bologna non si lascia sfuggire il nome e c'è poco tempo per lavorarci, il mercato chiude il 31 e 'Sartori e Di Vaio hanno lavorato e continueranno a lavorare nei prossimi due giorni molto sotto traccia rendendosi conto di quanto sia complicata questa operazione'. La società di appartenenza di questo giocatore vorrebbe tenerlo fino a giugno.