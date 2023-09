Cor Sport – Sartori e Di Vaio a caccia di nuovi colpi in attacco per gennaio

La conclusione della sessione estiva di calciomercato non ha rappresentato un'opportunità di riposare per Di Vaio e Sartori, che tutt'oggi si ritrovano a doversi organizzare in vista della sessione invernale del mese di gennaio, seguendo quelle che sono le direttive in merito allo scouting.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Di Vaio e Sartori avrebbero visionato dal vivo più di 1600 partite per avere maggiori certezze sugli obiettivi di mercato e su quali trattative dovessero essere portate avanti con convinzione o meno. A conferma di ciò ci sarebbe le parole dello stesso Sartori, che ha ribadito più volte che "è consigliabile vederli dal vivo piuttosto che dai video". In vista del mercato invernale, sarebbero prioritari gli investimenti in attacco. Infatti, nonostante Van Hooijdonk, punta olandese reduce da 16 gol nella passata stagione in Eredivisie, rappresenti un'ottima alternativa al talento di Zirkzee senza essere una concorrenza spietata per quest'ultimo, tutti i vertici rossoblù sono concordi nel tenere in considerazione il mercato invernale per non farsi trovare impreparati di fronte alle evenienze, specialmente dopo i tentativi fatti per Rafa Mir e Muriel in estate. Al momento, però, Thiago Motta potrebbe fare affidamento su Ndoye e Karlsson qualora fosse necessario, avendo entrambi già giocato da prima punta in passato.