Cor Sport – Festa sobria per Saputo, con un pensiero alla ristrutturazione del Dall’Ara

Ma per il presidente rossoblù non è tempo di fermarsi, in quanto in questi giorni sarebbe in programma un suo imminente incontro con il presidente della FigcGravina per fare le opportune valutazioni in merito al Dall'Ara. Sulla base delle indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, infatti, Saputo sarebbe intenzionato a ristrutturare il Dall'Ara entro il 2027, in modo tale da renderlo accessibile ai criteri necessari all'omologazione per Euro 2032, edizione per la quale l'Italia ha presentato la sua candidatura come paese ospitante. Nel mentre, Saputo pensa anche a risolvere il rinnovo contrattuale di Thiago Motta, che ancora non è stato ufficializzato ma che sembrerebbe essere in dirittura di arrivo.