Cor Bologna – Calciatori del Bologna alla riscossa in nazionale

Remo Freuler ha infatti segnato e propiziato un'autorete nel match della Svizzera contro il Kosovo, mentre Kristiansen, convocato in extremis dalla Danimarca a seguito dell'infortunio di Bah, ha giocato per 10 minuti contro la Finlandia. Stasera contro l'Ucraina è stato inoltre convocato Orsolini per la nazionale italiana, con molte probabilità di essere impiegato da neo-c.t. Luciano Spalletti come risorsa in attacco. Gli impegni delle nazionali finiscono stasera e secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna il rientro sarebbe previsto tra domani e giovedì per i giocatori rossoblù impegnati durante la sosta, mentre Lucumi tornerà solo venerdì a Casteldebole.