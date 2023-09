Cor Bo – Zirkzee, il “finto dieci” a servizio del Bologna

Da quando si è preso carico del ruolo di prima punta, infatti, Zirkzee è emerso come uno dei principali protagonisti di questo avvio di stagione della squadra di Motta, producendo sempre occasioni da gol per i compagni, come l'assist sprecato da Aebischer contro il Milan, il gol al Cesena in Coppa Italia, il servizio per il gol di Ferguson contro la Juventus, il timbro contro il Cagliari ed infine il tacco sopraffino con il quale ha liberato Ndoye contro il Verona (un'occasione poi sprecata dall'attaccante svizzero). L'asso olandese, quindi, secondo il Corriere di Bologna, non è da intendersi come falso nueve a causa della sua fisicità (a differenza dell'accezione moderna inaugurata da Guardiola con Messi come suo massimo interprete), bensì un "finto dieci" per la sua capacità di rifinire da terminale offensivo. Con le sue qualità suonerà la carica in vista dell'impegno di domenica contro il Napoli, squadra alla quale ha già segnato il suo primo gol in Serie A nella passata stagione, in un periodo in cui inizia già a vedere di più la porta.