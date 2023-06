Cor Bo – Sondaggio Nottingham Forest per Van Hooijdonk

In lista partenti potrebbero esserci Kasius e Aebischer, anche se difficilmente si incasseranno cifre importanti, mentre sicuramente più valore hanno Musa Barrow, cercato in Turchia, e Sydney Van Hooijdonk. L'attaccante olandese ha beneficiato del prestito in patria con 16 gol segnati in Eredivisie e verrà valutato da Thiago Motta in ritiro. Non è però da escludere una cessione per incassare un piccolo tesoretto monetizzando l'ottima stagione disputata. Per lui, secondo il Corriere di Bologna, ci sarebbe un sondaggio del Nottingham Forest, squadra in cui ha giocato in carriera anche il padre Pierre.