Cor Bo – Si insiste per Cuellar

La trattativa per portare Gustavo Cuellar a vestire rossoblù si appresta ad entrare nella fase decisiva, continuano infatti i contatti tra il Bologna e l’entourage del mediano colombiano, su cui si registra un rilancio dell’Al-Hilal, principale concorrente nella corsa al giocatore. Il Bologna può contare sul maggiore fascino del campionato italiano, ma va superata la resistenza del Flamengo, che sebbene abbia bisogno di fare cassa per riscattare Gabigol, fatica a lasciar andare uno dei migliori giocatori per rendimento del campionato brasiliano, nonchè il primo per palle recuperate in Libertadores.

Con la cessione di Donsah al Cercle Brugge, e salvo ulteriori partenze di extracomunitari, la formula con cui potrà arrivare un giocatore sprovvisto del passaporto comunitario sarà solo il prestito con diritto o obbligo di riscatto. Cuellar è il principale obiettivo, seguito da Dominguez, ma se non si riuscisse a trovare una soluzione si potrebbe virare verso altri nomi. Rimane attuale Jorrit Hendrix del Psv, mentre spunta un uruguayano con passaporto italiano: Francisco Ginella, ventenne del Montevideo Wanderers. Lo riporta Il Corriere del Bologna.