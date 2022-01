Cor Bo – Si è alzato il prezzo di Ramsay

La situazione legata a Skov e Ramsay: salgono i prezzi

Il Bologna è vicino a chiudere l'operazione in uscita Andreas Skov Olsen ma dovrà fare uno sforzo per Calvin Ramsay .

Il Corriere di Bologna spiega come l'affare per il danese sia in dirittura di arrivo a 7 milioni di euro più bonus e percentuale sulla rivendita: il Bruges oggi è pronto per fargli sostenere le visite mediche. Contestualmente, la dirigenza felsinea sta lavorando all'operazione in entrata Calvin Ramsay, classe 20o3 dell'Aberdeen, il cui prezzo in queste settimane è salito sopra i 5 milioni di euro. Le alternative sono il trentenne Stryger Larsen e il diciannovenne irlandese Ebosele del Derby County.