Cor Bo – Sabatini, pensaci tu

Dopo un inizio di mercato dove il Bologna ha giocato d’anticipo piazzando svariati colpi, ormai da qualche settimana si è creata una situazione di stallo. Una frenata è fisiologica certo, c’era bisogno di piazzare alcuni esuberi e rimpinguare le casse, ma l’ultimo acquisto ormai risale al 24 luglio quando è stato ufficializzato Skov Olsen e allo stato attuale delle cose la mediana ha bisogno di rinforzi. Certamente i programmi del Bologna in qualche modo sono stati complicati dalla cessione di Pulgar, ancora prima della partenza del cileno Mihajlovic aveva espresso la sua preferenza per un innesto a centrocampo, necessità che oggi è ancora più stringente.

La mediana urge di rinforzi e per risolvere questa situazione i rossoblù non possono non affidarsi a Walter Sabatini, l’uomo che è stato accolto con grande entusiasmo e da cui ci aspetta un colpo del genere che lo ha resto famoso, ovvero un giovane promettente, ma già pronto e che possa accendere l’entusiasmo della piazza: Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield corrisponderebbe a questo identikit, così come Jorrit Hendrix del Psv, giocatori stimati dal coordinatore tecnico del Bologna. Lo riporta Il Corriere del Bologna.