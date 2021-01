Cor Bo – Per la punta c’è anche Lovric

Cambiando Palacio con Barrow non ha dato i frutti sperati in termini realizzativi. Su due gare da centravanti Musa non ha ancora ritrovato confidenza con il gol e ha dimostrato di fare fatica in quel ruolo.

Ecco perchè il Bologna potrebbe tornare in extremis sul mercato, nonostante sia Bigon nel pre che Mihajlovic nel post partita abbiano dichiarato che sarà il gambiano a ricoprire quella posizione in caso di necessità e anzi una punta d’area di rigore potrebbe stonare con le caratteristiche della squadra. Ma le statistiche raccontano altro, e il match di ieri contro la Juve ha dimostrato quanto i rossoblù creino molto ma concretizzino pochissimo.

I nomi per la punta sono i soliti, ma rimangono trattative complicate. Arnautovic sembrerebbe in pole: è in uscita dalla Cina complice il suo salario troppo elevato, ma proprio l’ingaggio(di 7 milioni) potrebbe essere uno scoglio insormontabile per gennaio, più facile che l’operazione si sblocchi a giugno. L’affare per Swiderski era stato impostato, salvo poi non raggiungere l’accordo con il Paok. Infine, l’ultimo nome uscito è quello di Kristijan Lovric, centravanti sloveno 25enne in forza all’Nhk Gorica. “E’ vero, il Bologna ci ha contattato, le trattative sono in corso, vediamo cosa succederà”, ha dichiarato il presidente del club. Sarebbe una strada alternativa nel caso non si arrivasse al primo obiettivo, ovvero l’austriaco ex West Ham, già benedetto da Mihajlovic.