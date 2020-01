Cor Bo – Un ex Bologna potrebbe tornare in Serie A

Bologna attivissimo sul mercato, sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore, infatti, si registra qualche movimento per quanto riguarda Godfred Donsah, centrocampista ghanese ancora di proprietà rossoblu. Dopo 3 stagioni a Casteldebole abbastanza altalenanti, infatti, il Bologna ha ceduto il giocatore in prestito al Cercle Bruges, società che milita nel massimo campionato belga. Essendo però ad oggi all’ultimo posto in classifica, sembra che il ragazzo non sia più entusiasta della sua esperienza all’estero: nonostante le 16 presenze in campionato, il classe 1996 non ha messo a segno nessun gol e nessun assist.

Secondo quanto riporta il “Corriere di Bologna”, infatti, su Donsah ci sarebbe ora il Lecce. Possibile ritorno in Serie A dunque per il ghanese, che in estate dovrà comunque ripassare per l’Emilia. Dovesse tornare a giocare in Italia per i prossimi 6 mesi, il Bologna potrà osservarlo meglio e più da vicino in vista delle decisioni future.