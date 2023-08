Cor Bo – Dal mercato i nodi da sciogliere: Motta aspetta il vero Bologna

Thiago Motta non ha ancora a disposizione il vero Bologna. Ci sono i nodi Dominguez e Orsolini in scadenza 2024 e c'è un mercato da completare con il terzino sinistro e gli esterni di attacco. Serve una cessione o uno sforzo di Saputo, sostiene il Corriere di Bologna.

Su Dominguez a Casteldebole si attende che l'agente Pablo Sabbag porti una offerta concreta da 15 milioni di euro. Il Fenerbahce si è mosso ma è fermo a 12, nel frattempo sondato anche Barrow a 7, no del Bologna, ma nelle ultime ore potrebbe essersi riaperta una pista spagnola con il Siviglia e una portoghese con lo Sporting Lisbona se non arrivasse Hjulmand dal Lecce. Attenzione anche a Orsolini, finito nella lista del Napoli per la sostituzione di Lozano finito a Los Angeles. In entrata piace Dan Ndoye del Basilea, valutato 10 milioni e fermo in Svizzera fino all'incontro di preliminare di Conference di giovedì: in caso di eliminazione la trattativa potrebbe accelerare ma su di lui ci sono anche Fulham e Marsiglia, senza dimenticare il Torino.